Средние зарплаты россиян достигли 100 тыс. рублей и выше в 10 регионах

Уровень заработной платы для работников организаций достиг 100 тыс. рублей и более в порядке 10 регионов, проанализировал ТАСС данные региональных статистических служб и экспертов. По большинству регионов сравниваются данные за январь - октябрь или за октябрь 2025 года - именно за этот период большинство ведомств уже имеют финальные данные.

Так, традиционно самые высокие зарплаты называются в регионах Дальнего Востока и севера России. Это Чукотка (средняя зарплата - 198 тыс. рублей), в ЯНАО - 176 тыс. рублей, в Москве в октябре среднемесячная номинальная заработная плата составила 173,7 тыс., в Магаданской области - 164,7 тыс. рублей. На Камчатке и в Якутии уровень зарплат осенью 2025 года составил 135 и 134 тыс. рублей соответственно, на Сахалине - 142,6 тыс, в Югре среднемесячная зарплата составляет 110 - 140 тыс., и в Ненецком автономном округе - 143,8 тыс.. В Московской области зарплата достигает 119 тыс. рублей, а в Мурманской - 114 тыс.

Среди регионов Сибири выше 100 тыс. рублей зарплата в Красноярском крае - 101 тыс. рублей в месяц.

Если в регионах Дальнего Востока средняя зарплата не опускается ниже 92,3 тыс. рублей (такой уровень в ЕАО), то в регионах Сибири меньше всего средний оклад в Алтайском крае (65,1 тыс.), на Урале - в Курганской области (71 тыс.), в ЦФО - в Ивановской (52,8 тыс. рублей), в Поволжье - в Саратовской области (65 тыс. рублей), на юге - в Калмыкии (54,8 тыс.), на Кавказе - в Ингушетии (42,8 тыс.), а среди регионов северо-запада - в Псковской области (61,5 тыс.).

Самый высокий уровень средней заработной платы на Дальнем Востоке - на Чукотке, в Сибири - в Красноярском крае, на Урале - в Югре, среди регионов ЦФО - в Калужской области (87,7 тыс. рублей), в Поволжье - в Татарстане (около 87 тыс. рублей), на северо-западе России - в Мурманской области, среди регионов юга - в Краснодарском крае (74 тыс.), на Кавказе - в Ставропольском крае (61,6 тыс. рублей).

В Санкт-Петербурге, согласно данным HH.ru по Северо-Западному федеральному округу, медианное зарплатное предложение, указанное в вакансиях Санкт-Петербурга, составило 81,7 тыс. рублей.