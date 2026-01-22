Ряд российских банков снизили ставки по вкладам
Несколько российских банков снизили ставки по вкладам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетинговое агентство Marcs.
Отмечается, что такое решение приняли Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ. Так, Газпромбанк снизил ставки по вкладам в рублях типа «Сохраняй» на сроках до 6 месяцев до 12,4-15,3%, а также максимальную ставку до 15,3% на вклад «Новые деньги» сроком на три месяца. Базовая ставка тоже была снижена — до 14,8%.
Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам «Сохраняй» во всех сегментах. Максимальная доходность теперь составляет 15,25%. Совкомбанк снизил рублевые ставки в массово-высокодоходном и ВИП сегментах до 10,6-15%. В свою очередь, МКБ снизил ставки по рублевым вкладам в массовом сегменте до 10-15,7%.
Ранее стало известно, что Центральный банк разрешит российским банкам не контролировать кредиты россиян до 1 миллиона рублей.