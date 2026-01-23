Самые важные новинки в законах и правилах с 1 января, которые касаются денег

С 1 января 2026 года вступили в силу многие новые законы и правила, которые могут затронуть кошельки и банковские счета миллионов россиян. Что изменилось для семейного бюджета людей - в обзоре "РГ" - Неделя.

Усилятся проверки банковских переводов

Центробанк предписал всем банкам усилить противодействие мошенникам, ужесточив проверки денежных переводов. Если в прошлом году переводы обязательно проверяли как минимум по шести признакам подозрительных операций, то в 2026 году список таких операций увеличился до двенадцати.

Например, подозрительным банки теперь обязаны считать и тщательно проверять переводы человеку, с которым у отправителя денег ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений. Особенно если этому предшествовал перевод самому себе из другого банка на сумму более 200 тысяч рублей. Еще банк должна насторожить смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах за 48 часов до перевода денег. А также ситуации, когда за шесть часов до отправки денег человек получил много звонков или сообщений с незнакомых номеров.

Это не означает запрет на денежные переводы, но пауза на время проверки позволит клиенту банка опомниться, если он и в самом деле действует под влиянием мошенников. Со своей стороны служба безопасности банка предупредит о возможном риске ущерба из-за мошенничества. У человека останется право настоять на немедленном переводе - тогда деньги уйдут получателю, однако это лишит его права требовать возвращения похищенной преступниками суммы.

Ужесточились правила семейной ипотеки

До последнего времени семейная ипотека была для многих людей единственным шансом улучшить жилищные условия, хотя и ценой завышенной стоимости квартиры. С 1 февраля 2026 года супруги, если берут семейную ипотеку под 6% годовых, будут обязаны выступать созаемщиками. Плюс вступает в силу правило "Одна льготная ипотека на одну семью".

Прежде льготную ипотеку можно было оформить на одного из супругов. Второй не терял права взять льготный кредит и затем тоже мог использовать его, например, при перепродаже квартиры.

Кроме того, доходность банков от выдачи льготной ипотеки уменьшилась одновременно с повышением требований к заемщикам. Наконец, власти обсуждают повышение ставки для семей с одним ребенком. Часть банков уже остановила прием заявок, чтобы поменять свои подходы к работе с заемщиками.

Появится единый QR-код для оплаты

Ипотека нужна не всем людям, а вот товары в магазинах оплачивает практически каждый. С сентября 2026 года вместо нескольких QR-кодов на кассе появится единый код. Отсканировав единый QR-код камерой смартфона, люди будут попадать на страницу, где собраны все возможные способы расчетов, в том числе через Систему быстрых платежей (БП), банки, цифровыми рублями или частями. Останется только выбрать самый удобный и выгодный вариант с учетом кешбэка и программ лояльности платежных сервисов.

Микрозаймы ограничат

Миллионы россиян пользуются услугами микрофинансовых организаций (МФО), например, чтобы занять денег до зарплаты. Хотя суммы обычно небольшие, проценты по таким долгам зачастую грабительские - в разы выше, чем в банках. С 1 апреля 2026 года переплату по потребительским займам сроком до года ограничивают со 130 до 100% годовых. Это уже с учетом набежавших процентов, комиссий и штрафов.

Проще говоря, если взять взаймы, то в любом случае отдавать больше двукратной суммы долга не придется. Это должно остановить лихоимцев, которые за небольшой долг сажали людей в долговую яму, забирая в итоге машины и даже квартиры.

Новые правила ограничивают долговую нагрузку людей

Кроме того, появятся ограничения и на количество займов под высокие проценты. С 1 октября 2026 года человек не сможет оформить третий заем с полной стоимостью кредита более 200% годовых, если у него уже есть два долга с такими же ставками. В дальнейшем с 1 апреля 2027 года станет незаконно выдавать новый заем от 100% годовых, пока у человека есть хотя бы один непогашенный долг с такой ставкой.

Новые лимиты призваны прервать закручивание долговой спирали, когда МФО выдают клиентам новый заем на погашение старого, из-за чего переплата по долгу стремительно растет и выходит из-под контроля заемщика.

Начнутся расчеты цифровым рублем

С 1 сентября 2026 года россияне смогут открыть в Центробанке цифровой счет ("кошелек") и начать расплачиваться за товары и услуги, а также делать переводы цифровыми рублями. Доступ к цифровому кошельку будет возможен через обычные и привычные приложения всех крупных банков.

Платежи и переводы цифровыми рублями для физлиц будут полностью бесплатными, а для бизнеса - значительно дешевле, чем существующие альтернативы. Таким образом, в России наряду с наличными и безналичными рублями появится третья форма национальной валюты.

Улучшатся новые налоговые льготы

Для семей с детьми есть и хорошие новости - с 2026 года работающие родители с невысокими доходами, у которых есть два и более ребенка, получили больше возможностей возвращать часть уже уплаченных налогов. НДФЛ для таких людей будет пересчитываться по ставке 6% вместо 13%, а разница вернется на налоговый счет человека.

Чтобы получить такой "налоговый кешбэк", потребует соблюдать три условия. Во-первых, дети в такой семье должны быть не старше 18 лет, а если учатся очно - не старше 23 лет. Во-вторых, родители обязаны работать по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, а значит, уплачивать НДФЛ. В-третьих, доход на члена семьи не может превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

Избавиться от платных подписок станет проще

Еще одна хорошая новость - с 1 марта 2026 года различным сервисам по подписке отключат возможность списывать оплату, если человек удалил ее из личного кабинета. Сейчас это срабатывает далеко не всегда, и отключить свою карту от платного сервиса бывает непросто.

Стартуют больничные для самозанятых

Хорошие новости есть и для самозанятых - с июля 2026 года они начнут получать выплаты по больничному. Правда, не все, а только те, кто добровольно застрахуется в Социальном фонде России на случай нетрудоспособности. Максимальная сумма возмещения за месяц болезни составит 50 тысяч рублей при условии непрерывной уплаты ежемесячных взносов за такую страховку в 1920 рублей на протяжении не менее чем полгода.

Рассрочка заработает по-новому

С 1 апреля 2026 года обновятся условия оплаты онлайн-заказов частями. Такую рассрочку можно будет оформить максимум на 6 месяцев, погасить долг раньше времени в любой момент без дополнительных сборов. Также станут запрещены любые скрытые комиссии.

При этом стоимость товара в рассрочку должна оставаться такой же, как при покупке за полную сумму. Договоры рассрочки на сумму от 50 тысяч рублей будут заноситься в кредитную историю, а банки и МФО будут обязаны учитывать эту долговую нагрузку при выдаче новых кредитов и займов. Штрафы за просрочку оплаты частями не будут превышать 20% годовых от суммы долга. Новые правила не касаются жилья и других ситуаций, когда люди берут на себя долг.

Полисам инвестиционного страхования настал конец

С 1 января страховщики потеряли право заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Они стали печально известны из-за того, что такие договоры навязывали пенсионерам, которые приходили в банки открывать обычный вклад. В результате люди теряли деньги. При этом все действующие полисы ИСЖ продолжат работать до конца срока договора.