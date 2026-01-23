В России рухнул спрос на потребительские кредиты

В декабре 2025 года в России спрос на потребительские кредиты сократился примерно на 37% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования ресурса «Выберу.ру».

Аналитики указывают, что ситуация в сегменте кредитования начала меняться весной. Так, в апреле спрос на кредиты все еще оставался выше прошлогоднего уровня на 10%, но в мае рынок перешел к снижению — количество заявок оказалось на 6% ниже, чем годом ранее. Это стало первым сигналом о том, что платежеспособный спрос начинает исчерпываться.

Высокие процентные ставки и рост долговой нагрузки все сильнее ограничивали возможности заемщиков, особенно в сегменте необеспеченных потребительских кредитов. В конце года, когда рынок кредитования традиционно поддерживается сезонными расходами и предновогодними покупками, такой результат стал показателем глубины спада, уточняют аналитики. Главными причинами падения спроса эксперты называют сочетание высоких ставок и регуляторных ограничений ЦБ, а также усиление ожиданий снижения ключевой ставки.