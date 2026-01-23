АСВ анонсировало выплаты вкладчикам «Нового московского банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам «Нового московского банка» в рамках страхового случая не позднее 6 февраля. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В пятницу Банк России отозвал лицензию у «Нового московского банка» из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию, функции которой возложены на АСВ.

Отмечается, что кредитный банк является участником системы обязательного страхования вкладов, и его вкладчики имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам).

«Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте госкорпорации.

По данным отчетности банка на 1 декабря 2025 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей.