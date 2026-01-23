В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию. Письмо с такой инициативой в пятницу, 23 января, направила вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

— Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты «тринадцатой стипендии» с перечислением в декабре (либо в последнюю декабрьскую выплату стипендии) обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию, — говорится в письме.

Лантратова также предложила распространить эту меру на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в части государственных стипендий соответствующих уровней. По ее мнению, благодаря этому быстро снизится финансовая напряженность студентов и их семей перед Новым годом, а стартовые условия для обучающихся из семей в студенческой среде станут более равными.

Депутат подчеркнула, что у значимой части студентов нет стабильных собственных доходов, а возможности семей поддерживать их неодинаковы, передает РИА Новости.

19 января депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру транспорта России Андрею Никитину предоставить студентам по всей России бесплатный проезд в общественном транспорте в Татьянин день, 25 января.