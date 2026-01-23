В МВД рассказали, что делать при передаче кода из смс мошенникам

В МВД заявили, что при передаче кода из смс мошенникам следует немедленно прекратить общение со злоумышленниками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как посоветовали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, жертвам телефонных мошенников нельзя верить любым собеседникам, которые позвонят после передачи кода из смс — эти звонки также являются частью плана злоумышленников. При этом, преступники могут представиться сотрудниками банков или госорганов, а также рассказывать о взломе и обвинять жертву в финансировании терроризма.

«Проверьте все значимые сервисы: почту, “Госуслуги”, банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Если доступ сохранен — обновите пароли, завершите все активные сессии, включите двухфакторную аутентификацию, воспользовавшись нашими инструкциями. Если доступ к какому-то сервису уже утрачен, обратитесь в его службу поддержки, в ваш банк и в полицию», — посоветовали в МВД.

