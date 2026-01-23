Россиянам объяснили, что делать, если банк лишили лицензии

Банк России 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового московского банка" (НМБ). По величине активов он занимал 258-е место в банковской системе. Что это значит для клиентов, рассказали "Российской газете" в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является оператором фонда обязательного страхования вкладов.

Данный банк, как объясняют в пресс-службе ЦБ, нарушал федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ. Регулятор за последний год ему уже ограничивал ряд банковских операций.

"НМБ фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний", - объяснили в Банке России.

И добавили, что информацию о таких подозрительных операциях направили в правоохранительные органы.

"Новый московский банк" был участником системы страхования вкладов. Поэтому его клиентам в ближайшее время должны вернуть деньги, которые они в нем хранили, в пределах страховой суммы в 1,4 млн рублей, говорит аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. И даже если у человека в этом банке был открыт кредит, выплачивать его все равно придется.

Выплаты начнутся не позднее 6 февраля 2026 года. Страховое возмещение смогут получить 778 вкладчиков, из них 512 - юридические лица, 266 - физические лица, в том числе 60 ИП, рассказали "Российской газете" в АСВ. Страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 132,5 млн рублей.

Для этого им нужно обратиться с заявлением о выплате на сайте АСВ или портале "Госуслуги". Средства будут начислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир".

"Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". На нем также можно узнать размер причитающихся выплат", - объяснили в АСВ.

Если же сумма на вкладах превышала установленные лимиты, то клиенты вправе предъявить требования кредитора. АСВ проводит такие расчеты во время ликвидации банка. Требование кредитора можно оформить одновременно с заявлением о выплате страхового возмещения или направить почтой, подать лично в банке, где был размещен вклад, либо в офисе АСВ.

Страхованию же подлежат средства не только физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, профсоюзов, малых и средних предприятий.

В случае размещения вклада в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

В 2025 году ЦБ принудительно отозвал лицензии у трех банков, напомнил Додонов. Еще шесть банков прекратили работу через реорганизацию в форме присоединения, а один банк добровольно аннулировал свою лицензию и закрылся. В этом году ЦБ, по мнению аналитика, продолжит отзывать лицензии у отдельных банков, но прогнозы на этот счет давать сложно.