Раскрыт размер пенсии для никогда не работавших россиян

Россиянам, которые за свою жизнь никогда не работали официально, полагается социальная пенсия. Она назначается на пять лет позже обычной, а ее размер составляет 8824 рубля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила сенатор Наталья Мельникова.

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет)», — поделилась она. Мельникова также напомнила, что эти выплаты — фиксированная сумма, которая ежегодно индексируется.

При этом если размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума, то назначается доплата до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Чтобы ее получать, пенсионер по-прежнему должен быть нигде не трудоустроен.

Ранее россиянам напомнили, что выйти на пенсию по старости на общих основаниях в 2026 году смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет.