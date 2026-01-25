Россиян ждут изменения в области денежных переводов

Российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны при всех переводах использовать только универсальный QR-код. Об этом говорится в письме первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, передают журналисты.

© Илья Питалев/РИА Новости

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — говорится в письме, пишет ТАСС.

Отмечается, что это должно улучшить опыт пользователей и дать им возможность самим выбирать наиболее удобный способ оплаты.

В Центробанке РФ ожидают, что единый стандарт снизит зависимость рынка от банковских карт и перераспределит безналичные платежи в пользу QR-технологий. Универсальный QR-код будет работать на так называемой равноудаленной инфраструктуре: на кассе покупателю предложат один код, который подойдет для разных банков и платежных сервисов.

Решение о внедрении универсального QR-кода вписывается в общую политику правительства и Центробанка по модернизации финансовой инфраструктуры на фоне задачи Владимира Путина ускорить экономический рост при инфляции 4–5%. Ранее регулятор прогнозировал выход экономики из перегрева в первой половине 2026 года и постепенное снижение ключевой ставки, а также запуск массового использования цифрового рубля, который сейчас тестируется в пилотном режиме.