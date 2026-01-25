В Госдуме рассказали, как предпринимателю получить повышенную пенсию

Пенсия предпринимателя складывается из двух разных частей: права на страховую пенсию от государства и личных накоплений, которые потом работают как вторая пенсия. Сначала имеет смысл закрыть базу: страховая пенсия возникает при выполнении условий по стажу и пенсионным коэффициентам.

© Российская Газета

У тех, кто ведет бизнес как ИП, эта база формируется через обязательные взносы за себя. В 2026 году фиксированный платеж составляет 57 390 рублей, из них 45 973,87 рубля идут на пенсионное страхование, остальное на медстрахование. Заплатить фиксированную сумму за год нужно до 28 декабря.

"Если годовой доход превышает 300 000 рублей, появляется дополнительный платеж 1% с превышения, его перечисляют до 1 июля следующего года", - рассказал "Российской газете" депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

У самозанятых на НПД ситуация другая: налог сам по себе стаж и коэффициенты не создает, поэтому право на страховую пенсию накапливается через добровольные взносы. В 2026 году минимальный добровольный взнос для полного года стажа составляет 71 525,52 рубля, максимальный 572 204,16 рубля. Вносить можно частями, важен итог за год и срок: перечисление за текущий год делают до 31 декабря. Этот шаг нужен тем, кто хочет, чтобы годы работы "в одиночку" считались полноценным пенсионным стажем.

После базы логично строить личную "вторую пенсию", чтобы получать больше, чем дает одна страховая часть. Для этого подходит программа долгосрочных сбережений: заключается договор, взносы идут на отдельный счет, деньги инвестируются, а затем выплачиваются по выбранной схеме. Право на выплаты по такому договору обычно возникает через 15 лет с даты заключения либо при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. По этой программе предусмотрено софинансирование со стороны государства: до 36 000 рублей в год при регулярных взносах, и действует оно ограниченное число лет. Дополнительно работает налоговый вычет по НДФЛ: лимит 400 000 рублей в год на совокупность долгосрочных сбережений и близких по смыслу продуктов, поэтому предпринимателю важно соотнести этот лимит со своими доходами, облагаемыми НДФЛ. Еще одна деталь: средства в программе защищены государственной системой гарантирования в пределах установленного лимита.