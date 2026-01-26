Общее число россиян, признанных финансово несостоятельными с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020 году, достигло 2,22 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику "Федресурса".

По данным издания, в 2025 году в судебном порядке банкротами признали почти 568 тыс. россиян, что на 31,5% больше показателя 2024 года. Еще 61,3 тыс. граждан получили статус банкрота во внесудебном порядке по упрощенной процедуре.

Как отмечает РБК, заявления о банкротстве в судах преимущественно подают сами должники, их доля в 2025 году достигла 97,3%. При этом число случаев, когда процедура приводила к реструктуризации долгов, снизилось до 37,8 тыс. против 49,8 тыс. годом ранее.

По собственному решению: как выйти на банкротство

Во внесудебном порядке, по статистике, в 2025 году было открыто 68,3 тыс. процедур, что на 22,9% больше, чем в 2024 году. Число завершенных процедур внесудебного банкротства за прошлый год увеличилось на 70,4%, следует из данных "Федресурса", которые приводит издание.