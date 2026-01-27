Россиян предупредили об опасности крупных вкладов

Наличие крупных банковских вкладов может стать причиной лишения россиян социальных выплат и субсидий.

Это объясняется тем, что при определении права на многие виды пособий учитывается уровень дохода и степень нуждаемости семьи, сообщает ИА DEITA.RU.

В частности, речь идет о пособиях на детей, субсидиях на оплату ЖКХ, выплатах одиноким родителям, а также о доплатах ветеранам труда и подобных пособиях. Как рассказала агентству «Прайм» юрист Полина Гусятникова, пособия назначаются малоимущим, то есть тем людям, у которых доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Если речь идет о семье, то рассчитывается совокупный доход всех её членов, который делится на их количество, включая детей. При определении статуса малоимущего врачи и соцслужбы учитывают не только ежемесячный доход, но и имущество, а также размеры банковских вкладов и другие активы. Необходимо учитывать, что при подсчете дохода включаются проценты по банковским вкладам, что может повлиять на итоговую сумму.

Эксперт предупредила, что чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, сумма банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а годовые проценты — одного прожиточного минимума. Это важный момент, так как превышение этих лимитов может повлечь отказ в выплатах или потребовать возврата уже полученных пособий.

Гусятникова отметила, что не стоит думать, что социальные службы не узнают о размере ваших вкладов и процентах по ним. По ее словам, банки обязаны передавать соответствующую информацию в налоговые органы, а с 2020 года соцзащита имеет право запрашивать данные у налоговой службы.

Если выяснится, что сумма вклада или проценты превышают установленные лимиты, то человеку грозит не только отказ в социальных выплатах в будущем, но и необходимость возвращения уже полученных средств. В случае отказа вернуть деньги добровольно, их могут взыскать через суд. Поэтому, перед обращением за социальной помощью, очень важно тщательно ознакомиться со всеми критериями и условиями, чтобы избежать неприятных последствий.