«Денежная реформа» и съемки в соцсетях: в чем опасность «сувенирных» банкнот

Центробанк планирует запретить производство и продажу «банкнотоподобных изделий» — муляжей денег, часто используемых для съемок в соцсетях, сообщает kp.ru.

Цель законопроекта — пресечь их использование мошенниками, которые обманывают пожилых людей, обнальщиков и даже родственников с помощью сувенирных купюр. Злоумышленники пытаются убедить граждан в том, что в России проходит «денежная реформа».

В настоящее время такие «билеты банка приколов», внешне похожие на настоящие деньги, свободно продаются в сувенирных магазинах. За их сбыт в мошеннических целях может грозить административная ответственность.

Эксперты отмечают, что муляжи используются не только преступниками, но и, например, в киноиндустрии или на уроках финансовой грамотности. Анна Деньгина из Национального центра финансовой грамотности считает, что полный запрет — не выход. В качестве альтернативы она предлагает делать предупреждающие надписи на таких изделиях более заметными или печатать их только с одной стороны.

Для защиты от мошенничества специалисты рекомендуют изучать защитные признаки настоящих банкнот, использовать банковские переводы и аккредитивы при крупных сделках, а также хранить сбережения на счетах в финансовых учреждениях.