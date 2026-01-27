Держателей карт Visa и Mastercard предупредили о рисках

Риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку сроки их действия давно истекли.

Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ИА DEITA.RU.

Парламентарий прокомментировал инициативу, предоставляющую Центральному банку страны право устанавливать срок действия карт.

«Те меры защиты, которые использовались в момент их эмиссии, уже устарели. <…> Поэтому у Центрального банка должны быть полномочия, и он должен иметь возможность, оценивая риски для людей, принимать соответствующие решения», — заявил Аксаков.

По его мнению, мошенники значительно усовершенствовали свои схемы по краже средств с карт Visa и Mastercard. ЦБ неоднократно предупреждал о таких рисках и советовал переходить на карту "Мир". Поэтому сейчас эти карты точно не следует использовать за границей, добавил депутат.

Названа замена картам Visa и Mastercard с истекшими сертификатами безопасности

Банк России разрабатывает сроки, после которых российские банки перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard. Эти международные системы приостановили операции в России в 2022 году, после чего сроки действия ранее выпущенных карт были продлены.