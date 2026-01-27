Коммунальщиков предложили обязать снижать квартплату за неубранный снег

Во фракции "Новые люди" предложили возвращать людям часть платы за жилищно-коммунальные услуги при плохой уборке снега. Такой запрос депутаты Госдумы отправили в Министерство строительства и ЖКХ.

Депутаты предлагают установить прозрачный и эффективный механизм снижения платы за коммунальные услуги для граждан, самостоятельно устраняющих последствия неубранного снега при бездействии управляющих компаний.

Авторы обращения напомнили, что управляющие компании обязаны своевременно очищать дворовые территории от снега и наледи, причем эта услуга включена в оплачиваемое содержание жилья. При этом снегопад (даже аномальной интенсивности) не считается обстоятельством непреодолимой силы, освобождающим УК от обязанностей.

По оценке парламентариев, что и в случае явного неисполнения услуг жильцы фактически лишены действенного способа повлиять на ситуацию.

"В связи с этим считаем необходимым внести в законодательство изменение, закрепляющее право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега", - заявили депутаты.

Они просят министерство рассмотреть возможность упрощенного порядка перерасчета платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей.

Такая мера станет, как отметили авторы письма, правовым основанием для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами. Кроме того, принятие указанного предложения усилит мотивацию управляющих компаний своевременно и качественно выполнять уборку, а граждане перестанут платить за неоказанные услуги.