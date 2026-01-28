Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Аферисты разработали новую схему обмана россиян. В чем заключается мошеннический сценарий, выяснили в агентстве РИА Новости.

Махинаторы входят в доверие к гражданам, сообщая о предстоящем отключении электроэнергии в доме. В телефонном звонке они представляются мастерами участка и заявляют, что разошлют соответствующие уведомления по почте. Однако для получения письма, по их словам, от потребителя требуется подтвердить свои персональные данные. Благодаря этому мошенники выманивают личные сведения жертв и используют в собственных целях для дальнейшего обогащения.

Ранее риелторы оценили безопасность виртуальных сделок с жильем, которые пока находятся на стадии разработки. По мнению экспертов, цифровой формат жилищных сделок развяжет руки мошенникам: отсутствие нотариусов и отказ от личного присутствия клиента лишь сыграют на руку аферистам. Кроме того, риелторы допускают, что преступники найдут способ заполучить и биометрические данные россиян.