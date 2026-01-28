В России изменится учет алиментов при назначении единого пособия

С 1 марта в России меняется порядок учета алиментов при оформлении единого пособия.

Вместо минимального размера оплаты труда ориентиром станет средняя заработная плата по региону. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины», – сказал эксперт, передает РИА Новости.

До начала марта 2026 года при расчетах используется МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. Из этой суммы определяют долю алиментов: четверть – на одного ребенка, треть – на двух и половину дохода – на трех и более детей.

Начиная с марта, подход изменится. Алименты будут учитывать как долю от среднемесячной зарплаты по конкретному региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут официальные данные Росстата. Если такой информации не окажется, будут использовать показатели за год, предшествующий предыдущему.

Эксперт подчеркнул, что минимально учитываемая сумма алиментов теперь станет разной в зависимости от региона, так как уровень средней заработной платы по стране заметно отличается.

При этом для родителей, в отношении которых есть судебное решение или судебный приказ, правила остаются прежними. В таких случаях, как и раньше, будут засчитываться фактически выплаченные суммы алиментов.