В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

"Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", - сказал он.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Он уточнил, что согласно бюджетным расчетам после апрельского повышения на 6,8% средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей. Парламентарий напомнил, что социальные пенсии назначаются тем россиянам, которые не сформировали право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей.