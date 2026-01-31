Раскрыто, из-за чего банки блокируют счета россиян

Перевод денежных средств человеку, с которым у отправителя не было финансовых операций в последние полгода, может стать основанием для блокировки банковского счёта. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

По его словам, подозрение у кредитных организаций вызывает схема, при которой за сутки до перевода незнакомцу клиент переводит сам себе крупную сумму из другого банка.

Юрист отметил, что это важно, поскольку участились случаи, когда люди, снимая свои накопления, затем переводят их на счета мошенников.

Он также уже пояснял, что банки блокируют операции из-за нетипичного поведения клиентов. Поводом для проверки может стать нехарактерный объём перевода и время его совершения действия.

