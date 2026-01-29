Жесткая политика ЦБ и риски: получить кредит стало крайне сложной задачей для россиян

К концу 2025 года уровень одобрения кредитов в России упал до рекордно низких 17–18%, а доля отказов достигла 83%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), пишут «Известия».

Хуже всего обстоит ситуация с автокредитами, где одобряют лишь до 16% заявок. Потребительские кредиты выдают в каждом четвертом случае, а ипотечные — примерно в 35%.

Главными причинами стали осторожность банков, ужесточение политики Центробанка по ограничению выдачи ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой и рост доли проблемных кредитов, которая достигла 12,9%.

Снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 16% пока не привело к росту одобрений — банки опасаются увеличения просрочки, инфляции и нестабильности доходов населения. Эксперты отмечают, что для повышения шансов на кредит заёмщикам стоит снижать долговую нагрузку, подтверждать рост доходов и запрашивать меньшие суммы. Улучшение ситуации возможно при дальнейшем снижении инфляции и ключевой ставки, а также при росте реальных доходов, говорится в материале.

