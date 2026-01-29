Россиянам рассказали, какие товары могут подешеветь в 2026 году

В 2026 году цены на ряд товаров в России могут остаться на уровне прошлого года или даже снизиться. Такой прогноз в беседе с aif.ru дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт ожидает, что общая инфляция в новом году составит 4–5%. При этом стабильными или более доступными могут стать овощи и фрукты. Их стоимость будет зависеть от качества хранения урожая 2025 года и результатов будущего сезона.

Кроме того, подешеветь или сохранить цены могут бытовая техника и электроника: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, телевизоры, холодильники и пылесосы. Эту тенденцию Балынин связывает с процессами импортозамещения, укреплением рубля и высокой конкуренцией среди производителей и ритейлеров.

Ранее сообщалось, что подержанные иномарки мощностью до 160 л.с., не попавшие под утильсбор, выросли в цене на 15% в связи с ажиотажным спросом. Продавцы в Китае проиндексировали стоимость автомобилей на фоне резко увеличившегося спроса.