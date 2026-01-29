В Минфине предложили ограничить вывоз золота в слитках

Законопроект об ограничении на вывоз золотых слитков внесен в правительство. Об этом сообщил заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев.

Уточняется, что ограничение коснется вывоза из России слитков массой свыше 100 грамм для физлиц. Работу над контролем оборота цветного металла ведется усилиями Минфина, Росфинмониторинга и ЦБ.

«Сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость на золотые слитки для физлиц. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.