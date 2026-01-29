Россиянам рассказали, какую сумму можно защитить от списаний за долги

Должники могут защитить от списаний с банковского счета сумму прожиточного минимума, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.

В России в 2026 году установлен прожиточный минимум в размере 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рублей — для трудоспособных граждан, 18 371 рубль — для детей и 16 288 рублей — для пенсионеров.

«С 1 февраля 2022 года начал свое действие закон, в соответствии с которым граждане получили право на сохранение прожиточного минимума», — отметили в пресс-службе.

В ФССП уточнили, что должники могут сохранить заработную плату и иные доходы в размере прожиточного минимума на одном банковском счете от списаний.

В ведомстве заметили, что в случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства должника для соответствующей социально-демографической группы населения, превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, то учитывается размер регионального прожиточного минимума.

Ранее юрист Дмитрий Кваша сообщил, что сохранение прожиточного минимума «касается любых долгов», в том числе и по алиментам. Более того, сотрудники ФССП не могут удерживать платежи социального или компенсационного характера в счет погашения долга.