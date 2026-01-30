Дубай включили в «привычные расходы» россиян

Инфляцию будут считать с учетом поездок в Эмираты, сообщает ИА DEITA.RU.

В расчет инфляции в России включили поездки в Дубай и Черное море. Об этом сообщает Росстат. Спрос и расходы на эти направления заметно выросли, и траты в основном характерны для среднего класса.

«Известия» отмечают, что эти услуги отличаются высокой сезонностью и сильной волатильностью цен. В настоящее время их стоимость выросла на 10–15% с начала года. Это одно из немногих мест, куда круглый год есть прямые рейсы, там можно на месте обменять рубли или валюту на дирхамы.

Дубай привлекает россиян разнообразием форм отдыха. Эксперты считают, что это сделано, чтобы отразить структуру туристического спроса у разных групп населения.

В целом же на фоне ограниченного выбора зарубежных направлений и роста путешествий по России динамика цен на отдых всё сильнее влияет на сектор услуг в целом. Исключение этих опций из подсчетов может искажать картину инфляционного давления.

Показатель базовой инфляции напрямую влияет на решения ЦБ по ключевой ставке. По этому индикатору регулятор оценивает ценовое давление и настраивает ставку.