Делягин объяснил, почему индексируемый рубль не спасет накопления россиян

Индексируемый рубль мог бы ограничить спекуляции на рынке, но это невыгодно финансовым регуляторам сегодня, заявил НСН Михаил Делягин. Перед российским финансовым сектором стоит выбор: ограничивать финансовые спекуляции или блокировать экономическое развитие, делается выбор в пользу сохранения спекуляций, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

© SERGEI ILNITSKY/EPA/TACC

В России предложили ввести так называемый индексируемый рубль. Деньги нужно разделить на средство платежа (обычные рубли) и на то, что выполняет функцию накопления, заявил академик, директор МШЭ (Московская школа экономики) МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Некипелов на конференции РАН, пишут «Известия». Сейчас, по его словам, люди хранят «под подушкой» более 16 трлн рублей. Делягин объяснил, как это работает на практике.

«На определенном уровне развития финансовой системы перед странами стоит выбор: ограничивать финансовые спекуляции или блокировать свое экономическое развитие. Если финансовые спекуляции не ограничивать, все деньги из реального производительного сектора будут уходить в спекулятивный сектор. Это делалось в Америке до 1999 года, это делалось в Японии до 2000 года, в западной Европе – до 1989 года. Потом финансовая система выходила на другой уровень, такая схема становилась ненужной. В Индии и Китае это делается сейчас. В странах, которые этого не делают (Латинская Америка, ЮАР), развитие практически блокируется», - пояснил он.

По его словам, в России подобная схема сегодня не будет работать, хоть и является экономически верной.

«У нас, например, нельзя сделать дешевый кредит, потому что тогда все деньги уйдут на валютный рынок, будет девальвация. В Советском Союзе финансовых спекуляций не было, но там были особенности потребительского рынка, поэтому эта задача решалась при помощи разделения денег на те, которые обслуживали розничную торговлю, и на инвестиционный контур, где деньги работали на развитие производительных сил. Академик Некипелов предлагает восстановить в России именно эту систему. Эта мера правильная, давно назрела. Но сегодня у нас финансовые власти ориентированы на финансовые спекуляции, поэтому подобные призывы они игнорируют», - добавил депутат.

Малый и средний бизнес в России переходит на наличные, чтобы постепенно уходить в тень на фоне роста налоговых и других ограничений, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.