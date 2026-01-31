Россиянам напомнили об индексации материнского капитала с 1 февраля

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция партии «Единая Россия») рассказал RT об индексации материнского капитала.

По словам парламентария, с 1 февраля 2026 года будет установлен коэффициент индексации 1,056, который применяется к тем федеральным выплатам, пособиям и компенсациям, для которых размер ежегодно пересматривается через единый коэффициент.

«На практике это означает рост на 5,6% — действующая сумма умножается на 1,056. Самая заметная для семей цифра в этой индексации связана с материнским капиталом. После применения коэффициента размер капитала на первого ребёнка составит 728 921,90 рубля. При рождении второго ребёнка семья, у которой уже оформлен капитал на первенца, получит доплату — 234 321,23 рубля. Если семья ранее не получала материнский капитал, то при рождении второго ребёнка размер составит 963 243,20 рубля», — отметил Говырин.

При этом, как отмечает депутат, индексируется и остаток средств, если часть капитала уже использована: увеличивается именно оставшаяся сумма на сертификате.

«Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 2026 года составит 28 450,45 рубля. Такая же сумма применяется к единовременной выплате при передаче ребёнка на воспитание в семью. Для случаев усыновления ребёнка с инвалидностью, усыновления ребёнка старше семи лет, а также при усыновлении братьев и сестёр единовременная выплата составит 217 384,58 рубля на каждого ребёнка», — объяснил парламентарий.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал подборку законов, которые вступят в силу в феврале.