Использование VPN может привести к блокировке банковского перевода

Использование VPN и других сервисов, подменяющих реальное местоположение устройства, может привести к блокировке банковских переводов. Об этом в интервью РИА Новостям сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

По его словам, у кредитных организаций могут возникать подозрения, если при совершении перевода используется программное обеспечение, скрывающее или искажающее сессионные данные. К таким приложениям относятся VPN- и прокси-сервисы, которые меняют IP-адрес и геолокацию устройства.

Адвокат отметил, что пользователи нередко забывают отключать подобные сервисы при входе в банковское приложение. В результате система безопасности банка может расценить операцию как потенциально мошенническую и предположить, что перевод осуществляется не самим клиентом, а третьим лицом.

VPN – это виртуальная частная сеть, которая позволяет создать зашифрованное соединение между устройством и интернетом.