В России задумали ввести новое ограничение на наличные

Сумму, вносимую физическими лицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, нужно ограничить миллионом рублей в месяц. С такой инициативой в рамках плана мероприятий по обелению экономики, одобренного правительством, выступило министерство финансов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с предложением, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект, который вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января.

В настоящее время в законе отсутствует лимит на такой способ пополнения счетов. Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие ограничений позволяет вводить в оборот средства, имеющие неустановленное происхождение и, возможно, полученные преступным путем.

Куда денутся наличные после ввода цифрового рубля

Так как изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов, предполагается установить срок вступления закона в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что со следующего года Центробанк собирается ужесточить контроль за операциями по выдаче наличных, добавив новую форму отчетности для банков.

При этом в регуляторе признают, что стремление властей обелить национальную экономику для улучшения собираемости налогов и роста дохода бюджета приведет к повышенному спросу на наличность. Базовый прогноз ЦБ предусматривает рост оборот наличных в стране за пять лет на 22 процента, до 24 триллионов рублей.