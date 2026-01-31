Россиянам напомнили, с кого могут взыскать долги за ЖКУ

Обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг распределяется между всеми гражданами, зарегистрированными в квартире, независимо от факта их постоянного проживания по данному адресу. Это правило основано на принципе солидарной ответственности, закреплённом в Жилищном кодексе Российской Федерации, сообщает ИА DEITA.RU. Россиянам об этом напомнил Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в беседе с РИА Новости.

© Deita.ru

Таким образом, даже если человек не проживает в помещении, но сохраняет в нём регистрацию, он несёт совместную с другими зарегистрированными лицами ответственность за своевременную и полную оплату коммунальных ресурсов.

Важным уточнением является разграничение типов платежей. Коммунальные услуги, к которым относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление, оплачиваются всеми зарегистрированными гражданами. При этом платежи за содержание жилого помещения и взносы на капитальный ремонт остаются исключительной обязанностью собственника недвижимости.

В случае образования задолженности управляющая или ресурсоснабжающая организация имеет право взыскать всю сумму долга с любого из совершеннолетних зарегистрированных лиц, даже если этот человек не является собственником и не был уведомлён о накопленной задолженности.