Стало известно, почему нельзя грубить телефонным мошенникам

Грубить телефонным мошенникам нельзя, они могут разозлиться и «сделать вашу жизнь невыносимой». Об этом заявила руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина, передает РИА Новости.

Специалист отметила, что грубить мошенникам «себе дороже», поскольку они могут начать мстить. Например, обрушить на вас спам: сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и т.д.

«Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду», — сказала Колбасина.

Она посоветовала просто не общаться с аферистами, потому что переиграть их невозможно.

Накануне сообщалось, что в Москве задержана преступная группа, организовавшая круглосуточные телефонные станции на съемных квартирах.