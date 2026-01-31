$75.7390.47

Стало известно, почему нельзя грубить телефонным мошенникам

Майк Габриелян

Грубить телефонным мошенникам нельзя, они могут разозлиться и «сделать вашу жизнь невыносимой». Об этом заявила руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Специалист отметила, что грубить мошенникам «себе дороже», поскольку они могут начать мстить. Например, обрушить на вас спам: сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и т.д.

«Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду», — сказала Колбасина.

Она посоветовала просто не общаться с аферистами, потому что переиграть их невозможно.

Накануне сообщалось, что в Москве задержана преступная группа, организовавшая круглосуточные телефонные станции на съемных квартирах.

