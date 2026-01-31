В феврале ожидается вал фальшивых СМС о «переплате за ЖКХ»

В феврале россиянам могут прийти фальшивые сообщения о возврате денег за переплату по ЖКХ в прошлом месяце. К такой уловке традиционно прибегают мошенники. Об этом рассказали представители платформы «Мошеловка» Народного фронта, сообщает РИА Новости.

В «Мошеловке» отметили, что в рамках данной мошеннической схемы гражданам приходят фейковые СМС от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ.

«Например: "Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке". Ссылка ведет на фишинговую страницу, где собираются данные карты или логин/пароль от "Госуслуг"», — рассказали в «Мошеловке».

Там отметили, что обман рассчитан на жильцов и собственников жилья.

В январе фиксируются наиболее высокие платежи за отопление, люди ждут возможных перерасчетов. Мошенники это знают и пользуются их доверчивостью.

Эксперты советуют доверять только информации в личном кабинете или приложении банка. Управляющие компании никогда не рассылают смс с ссылками для подтверждения данных и получения возвратов.