В ОП хотят, чтобы для многодетных ввели "отцовский капитал" в 2 млн рублей

В Общественной палате России выступили с предложением ввести дополнительную меру поддержки многодетных семей - "отцовский капитал". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

© Российская Газета

По его мнению, такая мера поможет стимулировать рождаемость.

Большинство многодетных семей, отмечает Рыбальченко, "живут на зарплату одного папы", так как мамы в них чаще всего не работают. При этом проведенные опросы показывают, что у мужчин желаемое число детей выше, чем у женщин. Социологи по этому поводу говорят, что "третьего ребенка заказывает отец".

"И на мой взгляд, вот такой отцовский капитал в размере двух миллионов рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, повысить роль мужчины в семье", - отметил представитель ОП.

Он предлагает выдавать такой капитал отцам при рождении трех детей в одной семье. Сейчас, по словам Рыбальченко, многие многодетные семьи в РФ являются результатом второго или третьего брака.