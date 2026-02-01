Россиянам рассказали о новой уловке телефонных мошенников, связанной с уборкой снега

Мошенники в январе на фоне сильных снегопадов стали применять новую схему, предупредил директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, аферисты представляются горожанам сотрудниками ЖКХ, предлагают помощь с уборкой снега и наледи, пытаются получить конфиденциальные данные.

Специалист уточнил, что жулики совершают звонки по широкой базе в тех регионах, в которых в последнее время происходят обильные снегопады.

Мошенники, пояснил Бийчук, рассказывают потенциальным жертвам тревожные истории, чтобы создать ощущение срочности и проблемы, однако основная цель — убедить человека назвать «контрольный код», необходимый для «подтверждения заявки».

На самом деле, разъяснил эксперт, этот код нужен для доступа к банковской карте или подтверждения несанкционированного платежа.

«Чтобы не стать жертвой подобной схемы, важно помнить, что настоящие коммунальные службы никогда не запрашивают по телефону коды из смс, пароли или данные карт», — разъяснил Бийчук.

Гайд: как распознать телефонного мошенника

Горожанам, в том случае, если нужна помощь с уборкой снега, следует обращаться только по официальным телефонам управляющей компании или городских служб, констатировал директор центра.