Володин напомнил о росте социальных выплат с 1 февраля
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 февраля в России более 40 социальных выплат и пособий выросли на 5,6 %.
Соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы.
«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — сказал он.
Володин подчеркнул, что все необходимые средства для выполнения государством социальных обязательства перед гражданами заложены в федеральном бюджете.
Так, например, возросли сумма материнского капитала, единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы и т.д.
Ранее Володин рассказал о законах, которые встают в силу в феврале.