Володин напомнил о росте социальных выплат с 1 февраля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 февраля в России более 40 социальных выплат и пособий выросли на 5,6 %.

Соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы.

«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — сказал он.

Володин подчеркнул, что все необходимые средства для выполнения государством социальных обязательства перед гражданами заложены в федеральном бюджете.

Так, например, возросли сумма материнского капитала, единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы и т.д.

Ранее Володин рассказал о законах, которые встают в силу в феврале.