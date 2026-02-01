Конституционный суд встал на сторону владельцев цифровой валюты

Гражданин Дмитрий Тимченко обратился в КС с просьбой о проверке конституционности статьи 14 ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В жалобе он написал, что несколько лет назад законно купил 1000 единиц USDT (United States Dollar Tether, стейблкоинов) и передал их на реализацию партнеру. Но тот не вернул ни деньги, ни стейблкоины. Пришлось Тимченко обращаться в суд с заявлением о краже. Но у него ничего не вышло, ведь Тимченко не сообщил налоговой службе, что у него есть цифровая валюта.

Защитник заявителя, выступая в КС, заявил, что криптовалюта признается в нашей стране имуществом. Отсюда вывод - система защиты частной собственности должна работать и в отношении нее. В противном случае - нарушается конституционный принцип равенства перед законом и судом. Вот только представители органов власти в Конституционном суде с адвокатом не согласились. По их мнению, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать известной истиной о том, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Когда готовились слушания, Конституционный суд обратился в налоговую службу. И там КС ответили, что декларирование обязательно только тогда, когда криптовалюта получается с помощью майнинга. А заявитель свои стейблкоины купил на бирже.

Судьи КС также обратили внимание на то, что в силу своей децентрализованной природы и возможностей неконтролируемого, в том числе теневого, использования цифровая валюта зачастую становится инструментом для сокрытия доходов, для отмывания денежных средств, для финансирования преступной деятельности.

Именно поэтому в настоящее время Госдума рассматривает поправки в УК, которые касаются ареста и конфискации цифровой валюты.

По мнению КС, раз цифровая валюта признается имуществом, то она подлежит налогообложению и, значит, судебной защите. Но вот определение цифровой валюты в законе не позволяет отнести ее ни к одному из признаваемых видов имущества. Именно поэтому законодателю надо урегулировать вопросы, связанные с получением цифровой валюты не в результате майнинга.

КС заявил, что законодатель может ограничивать права, связанные с обладанием цифровой валютой, подобно ограничению прав обладателей иных ограниченных статьей 129 ГК в гражданском обороте объектов, но - только в соответствии со статьей 55 Конституции РФ.