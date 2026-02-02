Россиянам объяснили, от каких банковских счетов лучше сразу избавиться

Россиянам следует закрыть счета, которые не используются, поскольку они грозят их держателям неприятностями. Об этом заявил юрист Александр Хаминский в беседе с «Прайм».

© Газета.Ru

Он объяснил, что даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться. В результате это может привести к возникновению технического овердрафта и долга перед банком, предупредил эксперт.

«И вы даже не будете об этом подозревать, пока не получите претензию. Сумма долга к тому времени может оказаться вовсе не маленькой», — отметил Хаминский.

Кроме того, юрист посоветовал закрыть счета в банках, которые сократили число отделений в вашем регионе или вовсе закрыли все клиентские офисы. Управлять счетом в такой случае будет затруднительно, предупредил эксперт. Стоит отказаться и от старых зарплатных или социальных счетов, если они не используются более полугода.

Хаминский рекомендовал проверить наличие всех открытых счетов в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Сведения о банковских счетах».

До этого россиян предупредили о последствиях передачи своей банковской карты родственникам. По словам кандидата юридических наук Марины Прониной, передача именной карты даже близкому человеку является нарушением договора с банком, поэтому на владельца могут завести уголовное дело о дропперстве.