Россиян предупредили о росте цен на доставки

В 2025 году рост цен на доставки еды составил 15,6%. В текущем году, как прогнозирует директор по маркетингу и продукту сервиса «Чиббис» Александр Якимец, прирост останется на таком же уровне.

Об этом он рассказал в интервью.

«В 2024 году прирост среднего чека составил рекордные 15,8%, в 2025-м — 15,6%», — рассказал эксперт «Газете.ру».

По его прогнозу, прирост в 2026-м останется на уровне 15-16%. Он пояснил, что повышение цен на доставки связано с высокой ключевой ставкой — она делает делает кредиты дорогими. А повышение НДС, как подчеркнул он, создает дополнительную нагрузку на бизнес, в том числе на рестораны. «Главными драйверами» цен он также назвал стремительный рост издержек, повышеине стоимости рекламы на 35-40% в год.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Челябинской области на 49% вырос спрос на подработку в общепите, а число предложений для поваров-кассиров с частичной занятостью увеличилось на 119%. По данным сервиса «Авито Подработки», работодатели активно искали пекарей, поваров, пиццамейкеров и кассиров, предлагая вознаграждение в среднем 29–34 тысячи рублей в месяц, что связано с ростом объема заказов и развитием сервисов доставки еды.