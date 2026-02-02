Цены на продукты сегодня: самый подешевевший товар и прогнозы экспертов

Банк России объявил, что инфляция в 2025 году составила 5,6%. Этот вывод основан на данных Росстата. Цены на продукты выросли на 5,2%. О ситуации с ценами — в материале «Рамблера».

Среди продуктов питания за год значительно подешевели яйца (на 20%), сахар (6,4%), овощи и фрукты (8,8%), а также сливочное масло (3%), пишет 74.ru.

В категории непродовольственных товаров снижение цен зафиксировано на телерадиотовары (8,5%), средства связи (7,1%), компьютеры (5,4%), электротовары (5%), инструменты (3,2%), обувь (1,2%) и автомобили (0,8%).

Инфляция замедлилась в 82 регионах из 85. Банк России прогнозирует ее дальнейшее снижение: до 4–5% в 2026 году и до около 4% в 2027 году.

Сравнение потребительских цен за четыре года показывает рост на ряд товаров: картофель подорожал на 20%, цыпленок — на 38%, молоко — на 28,6%. При этом стоимость макарон осталась неизменной, а сахара выросла незначительно — на 2,3%. Согласно годовой инфляции Росстата, значительный рост показали говядина (19,2%), баранина (15,3%), кисломолочные продукты (15,7%) и зерновой кофе (30,9%). В то же время продолжилось снижение цен на яйца (33,6%) и сахар (22,9%).

Мониторинг АКРА

Аналитики Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) изучили динамику цен на ключевые продукты питания. Сливочное масло продемонстрировало самое значительное снижение стоимости среди всех товаров. На конец января его средняя цена составила 1173 рубля за килограмм, передает РИА Новости.

Полукопченая и варено-копченая колбаса также подешевела, но в меньшей степени — на 1,73 рубля за килограмм. Охлажденные и замороженные куры стали дешевле на 0,94 рубля за килограмм. Овощные консервы для детей потеряли в цене 0,63 рубля за единицу. Шлифованный рис также продемонстрировал снижение стоимости на 0,5 рубля за килограмм.

Прогноз по ценам

В феврале цены на продукты питания в ряде сегментов могут вырасти примерно на 10%. Такой прогноз в беседе с «Финансами Mail» дал доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

Экономист пояснил, что значительный рост, прежде всего, затронет овощи, выращенные в теплицах в ноябре-декабре. Их удорожание будет обусловлено высокими затратами на энергоресурсы для их производства, а также изменением заработных плат обслуживающего персонала. Кроме того, на конечную стоимость повлияет подорожание логистики.

При этом Белхароев отметил, что на продукты, произведенные в прошлом году, ждать резкого скачка не стоит — они могут подорожать в среднем не более чем на 2%. По его мнению, январь уже учел такие факторы, как повышение НДС, и теперь будет происходить лишь некоторая ценовая коррекция.