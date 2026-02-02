В Госдуме поддержали новое ограничение на наличные

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с необходимостью введения лимита в размере миллиона рублей в месяц на внесение наличных на счет физическими лицами через банкомат. Таким образом он прокомментировал инициативу Минфина, передает РИА Новости.

Свою поддержку депутат объяснил возросшей популярностью у «преступных лиц» такого способа для ухода от дополнительного контроля при «обелении недобросовестных денег».

«Канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение», — заключил он.

В настоящее время законопроект, вносящий изменения в закон «О банках и банковской деятельности», проходит согласование в Центробанке и Росфинмониторинге. В текущей версии закона предела для внесения наличности не установлено. В законопроекте указано, что вступить в силу он должен через 180 дней после официальной публикации, так как банкам придется дорабатывать свои системы.

В России задумали ввести новое ограничение на наличные

Ранее сообщалось, что с 2027 года Центробанк намерен внедрить новую форму отчетности для банков для ужесточения контроля за снятием наличности физическими лицами. Вместе с тем уже в конце прошлого года банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкомат.