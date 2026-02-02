В России оценили идею о лимите на пополнение счетов наличными через банкоматы

Экономист Василий Солодков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введение в России лимита на пополнение счетов наличными через банкоматы.

С соответствующим предложением ранее выступил Минфин. Как передавал «Интерфакс», в ведомстве захотели обязать банки отказывать физлицам во внесении наличных на счет или вклад, если сумма превышает 1 миллион рублей в месяц. Отмечалось, что инициатива подготовлена в рамках «обеления» отдельных секторов экономики. Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В связи с этим в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эксперт выразил мнение, что введение лимита на пополнение счетов через банкоматы дополнит пакет мер по противодействию мошенничеству.

Это целесообразное предложение. Однако, полагаю, здесь в большей степени речь идет не об «обелении» экономики, а о борьбе с теми, кто пытается изъять деньги у их получателей. Тут можно вспомнить дело Ларисы Долиной: злоумышленники снимают полученные от жертвы деньги через банкомат одного банка, а затем вновь кладут их на счет в банкомате другой финансовой организации. А дальше практически невозможно отследить, откуда взялись эти средства. Думаю, новая инициатива направлена на противодействие подобным схемам. Василий Солодков Директор Банковского института НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук

Большинство россиян не заметят ограничений на внесение наличных в банкоматы в случае их введения, добавил эксперт.

«Ничего критичного для россиян я здесь не вижу. У нас сейчас достаточно развиты безналичные расчеты. А если, к примеру, у человека есть 10 млн рублей, и он хранит их в наличных, то ничего, кроме головной боли, это у него не вызывает. Мы видим, что происходит с ценами. Центробанк говорит о снижении уровня инфляции, однако лично у меня нет таких ощущений. Соответственно, если человек хранит деньги «в кэше», то, грубо говоря, он их постепенно теряет из-за инфляции. При этом деньги на депозите с хорошей доходностью принесут неплохой заработок», - отметил эксперт.

