Россиянке аннулировали кредит из-за СМС от незнакомца

Мосгорсуд аннулировал кредитный договор женщины, который был оформлен на нее после отправленного аферистами СМС-сообщения. Об этой истории стало известно журналистам РИА Новости, которые ознакомились с судебными материалами по делу.

Медсестра военного госпиталя подала иск, в котором указала, что в сентябре 2022 года она была на круглосуточном дежурстве. В какой-то момент ей позвонили с короткого мобильного номера банка и представились его сотрудниками. Клиентку пригласили в отделение для разблокировки счета. Она пришла в офис, даже не догадываясь о том, что мошенники уже взяли на нее кредит, который превысил 1 миллион рублей.

Из данной суммы около 275 тысяч рублей списались за страховку по кредиту, а остальные средства тремя траншами неизвестные перевели на счет компании в другом банке с назначением платежей «внесение торговой выручки» и похитили, выяснили журналисты. Женщина попросила отменить кредит, взыскать с банка моральный вред и расходы.

В районном суде ее требования удовлетворили частично: договор признали недействительным. Дело дошло до Верховного суда РФ, который отправил его на новое рассмотрение в апелляцию.

Было установлено, что истец не подписывала договор, денег не получала, экстренно обратилась в правоохранительные органы, сообщив о похищении денежных средств. Банк не признал иск, указав, что истице через онлайн-приложение направили предложение на заключение кредитного договора, а затем была отправлена ссылка на его оформление.

Суд посчитал, что упрощенный порядок выдачи потребительского кредита сводился к направлению банком потенциальному заемщику смс-сообщения с «краткой информацией о возможности получить определенную сумму кредита путем однократного введения смс-кода». По мнению судей, банк немедленно перечислил кредитные средства третьему лицу, а потому их формальное зачисление на счет клиентки само по себе не означает, что деньги предоставлялись именно ей.

В документах не сообщается, каким именно образом киберпреступники завладели доступом к СМС. В 2022 году стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в МВД отметили, что мошенники под видом «Госуслуг» стали советовать не сообщать коды из СМС. Новая уловка заключается в том, что хакеры делают фальшивые рассылки от имени портала с применением похожих логотипов.