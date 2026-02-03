В Госдуме предложили новое условие для досрочного выхода на пенсию

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила засчитывать отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного выхода на пенсию педагогов, медиков и других социально значимых категорий. Соответствующее предложение направлено министру соцзащиты РФ Антону Котякову.

Лантратова указала, что сейчас отпуск по уходу за ребенком учитывается для трудовых гарантий, но его, как правило, не включают в льготный стаж, дающий право на досрочную пенсию. Исключение — периоды, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.

«Представляется целесообразным обеспечить обязательное включение отпусков по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости», — цитирует ТАСС Лантратову.

По ее словам, нововведение можно ввести для педагогических и медицинских работников, которым досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по закону.

Отдельно Лантратова предложила увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 года. Она просит закрепить значения не ниже 2,7 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за первого ребенка, 5,4 ИПК — за второго и 8,1 ИПК — за третьего и последующих детей. По ее мнению, такие изменения помогут сократить расхождения между трудовыми гарантиями и пенсионными правами и снизить количество конфликтов при назначении досрочных пенсий.

Инициатива Лантратовой вписывается в общий курс на усиление поддержки родителей и семей с детьми. Ранее в России предлагали ввести элементы «совместного» декрета для официального участия отцов и бабушек в уходе за ребенком, а с 1 января 2026 года уже действует закон, по которому периоды ухода за детьми до 1,5 лет полностью включаются в страховой стаж родителей.