Россияне скупили книги по налогообложению

Интерес россиян к литературе по налогообложению вырос на 60% в конце 2025 года – начале 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес».

«Книжный сервис «Литрес» проанализировал спрос на литературу о налогообложении в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала 2026 года. За последние три месяца (с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи книг по теме выросла на 60% в сравнении с <...> предыдущим периодом (с 1 августа 2025 года по 31 октября 2025 года). Положительная динамика спроса россиян на книги о налогообложении также заметна в январе 2026 года: выручка за этот период превысила показатели за декабрь 2025 года на 40%», – говорится в сообщении.

Уточняется, что рейтинг наиболее популярных тематических изданий возглавили практические гайды и бизнес-справочники для предпринимателей, помогающие адаптироваться к новым условиям. Первые два места заняли руководства налогового консультанта Евгения Сивкова: «Гайд №1: Налоговая стратегия 2026 года при лимите 10 млн ₽ – УСН, АУСН, ПСН или ОСНО?» и «Гайд №5: Налоговая с нейросетью: теперь вас проверяет не только человек». Третье место – у пособия Сергея Молчанова «Налоги за 14 дней. Экспресс-курс. Новое, 18-е издание». В топ-5 также вошли книга Евгении Цановой «Как приручить налоги. Путеводитель по миру налогов для тех, кто зарабатывает, тратит и планирует открыть малый бизнес» и аудиокнига Андрея Миллиардова «Мастерство учeта. Основы бухгалтерии, налогообложения и аудита».