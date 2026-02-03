Минстрой предупредил о мошенничестве с «возвратом» переплат за отопление

Мошенники внедрили очередную схему — в письмах они представляются управляющими организациями (УО) и предлагают собственникам вернуть переплату за отопление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

В ведомстве уточнили, что аферисты указывают в сообщении сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода денежных средств.

В министерстве пояснили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не производят прямые возвраты, а только вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.

«При любых сомнениях связывайтесь с управляющей организацией через «Госуслуги дом» или в личном кабинете на сайте вашей УО. Никому не передавайте свои личные данные или коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам», — отметили в Минстрое.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что переход по ссылке из письма может обернуться полной потерей средств с банковского счета или взломом личного кабинета на портале «Госуслуги».

По его словам, никаких скрытых переплат за прошлые периоды не существует. Он добавил, что если бы действительно причитался какой-то возврат, эта информация была бы указана непосредственно в платежной квитанции.