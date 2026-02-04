Мошенники начали рассылать россиянам письма с предложениями оценить шансы на якобы автоматическое списание долгов по «госпрограмме» через МФЦ, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Пользователь попадает на фишинговый ресурс, где ему предложат оценить шансы на списание долгов, пройдя тест. Вот только для получения результатов потребуется ввести код авторизации из смс-сообщения», — говорится в Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует.

«Единственный установленный законом механизм списания задолженности — процедуры, предусмотренные... законом... о... банкротстве», — подчеркнули там.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о новой схеме мошенников с предложением о возврате переплаты за отопление.