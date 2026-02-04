МФО продали коллекторам рекордный объем просрочки

В 2025 году микрофинансовые организации (МФО) передали коллекторам рекордный объем просроченной задолженности — 113,4 млрд рублей, что на 27,4% больше, чем в 2024-м и на 58,38%, чем в 2023-м. При этом доля закрытых сделок составила 88,1% — всего на торги было выставлено долгов на 128,7 млрд рублей (+3% к 2024-му и +59% к 2023-му).

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect.

Почти весь объем портфелей МФО представлен «досудебкой» — интерес покупателей сместился в эту сторону после роста тарифов на госпошлины с середины 2025 года, объясняет гендиректор ID Collect Александр Васильев. Кроме того, улучшилось качество таких портфелей: в прошлом году DDP (Days Past Due — средний срок просрочки в днях) по портфелям в закрытых сделках уменьшился на 15% до 236 дней, а инвестиции в просрочку МФО почти сравнялись с инвестициями коллекторов в банковскую просрочку, добавляет эксперт.

Рост продаж портфелей связан с тем, что с марта 2026 года МФО ожидает ряд изменений: обязательное использование биометрии при оформлении онлайн-займов, ограничение по количеству займов на одного человека и другие. Компании готовятся к этому моменту — стремятся сделать портфель качественным и не обремененным просрочкой, пояснил представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

При этом мнения экспертов о том, как биометрия может повлиять на рынок просрочки МФО, разошлись. Например, гендиректор «Интел коллект» Алексей Велижанин говорит о том, что это может способствовать большему росту качества портфелей, поскольку будет меньше случаев, когда заем взят мошенниками. С другой стороны гендиректор Debex Марат Брук полагает, что может возникнуть обратная ситуация — выдачи займов могут снизиться, а покупатели-коллекторы переключат свое внимание на другие сегменты.