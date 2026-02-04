ФАС изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба

ФАС России проанализирует ценообразование наиболее востребованных видов хлеба. Поручение уже направлено в территориальные управления, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки будет изучена обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей продукции, так и их сбытовых организаций за прошлый год. При наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования, подчеркнули в ФАС.

Ранее ведомство запросило информацию у ведущих производителей тепличных овощей для изучения ценовой ситуации на рынке товаров защищенного грунта. Данные должны будут предоставить компании групп "РОСТ", "ЭКО-Культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое Лето". Если будут замечены нарушения, служба примет соответствующие меры.