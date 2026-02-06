Средняя пенсия в ряде российских регионов превысила 30 тысяч рублей

Среднюю пенсию в размере более 30 тыс. рублей получают жители 10 российских регионов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Самый большой средний размер пенсии в Чукотском автономном округе — 38 908,92 руб. Далее идут Ненецкий автономный округ (35,9 тыс.), Камчатский край (34,7 тыс.), Магаданская область (34,4 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (34,2 тыс.).

4 февраля ТАСС, ссылаясь на Соцфонд, сообщал, что в декабре 2025 года средний размер пенсионных выплат по стране составил 23,5 тыс. рублей. Всего в России зарегистрировано более 40,5 млн пенсионеров.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.