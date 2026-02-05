В России предлагают запретить один вид финансовых организаций

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой о полном запрете в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. По его мнению, их деятельность усугубляет положение миллионов граждан, наносит ущерб экономике и создает серьезные социальные риски, передает News.ru.

Политик связал свое предложение с рекордными показателями долговой нагрузки населения. По данным СМИ, в 2025 году коллекторы приобрели просроченных долгов МФО на сумму 113,4 млрд рублей, что стало максимумом за три года. При этом общая просроченная задолженность граждан по необеспеченным кредитам достигла 1,65 трлн рублей, увеличившись почти на треть за год.

Миронов заявил, что официальная статистика о росте доходов не отражает реального положения дел, поскольку на фоне массового закрытия самозанятых и малого бизнеса долговая нагрузка на население продолжает расти. Он подчеркнул, что в трудный период экономика должна опираться на крупный капитал, а не на самых уязвимых граждан.

В качестве альтернативы депутат предложил провести амнистию по безнадежным долгам и создать государственный банк для льготного кредитования населения. По его мнению, дальнейшее обнищание граждан угрожает социальной стабильности и будущему страны.